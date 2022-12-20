Названы газовые доходы Азербайджана к 2036 году

Расширение газового месторождения "Шахдениз" до 26 млрд кубических метров в год принесет Азербайджану в течение 2015–2033 годов в общей сложности 20,3 млрд долларов США доходов.

Расширение газового месторождения "Шахдениз" до 26 млрд кубических метров в год принесет Азербайджану в течение 2015–2033 годов в общей сложности 20,3 млрд долларов США доходов.

Как передает Report, об этом сообщает Азиатский банк развития (АБР) в расширенном отчете по проекту. При этом дополнительные доходы правительства Азербайджана от эксплуатации газового месторождения "Шахдениз" ожидаются на уровне 13,3 млрд долларов США на период 2015– 2035 годы.

"Эти доходы дают Азербайджану больше финансовых возможностей для диверсификации экономики. Проект также обеспечивает новый источник энергоснабжения Европы, диверсифицируя ее энергетический рынок и укрепляя ее энергобезопасность", - отмечает АБР.

Говоря о спросе на газ в Европе, авторы отчета напомнили, что поставки российского газа в Европу были прекращены из-за санкций, связанных с вторжением России в Украину. До недавнего времени Европа ежегодно импортировала из России 155 млрд кубометров газа. Сейчас ЕС ищет альтернативных поставщиков. Правительство Азербайджана согласилось в 2022 году увеличить экспорт газа в ЕС и ожидается, что к 2023 году поставки в Европу достигнут 12 млрд кубометров, говорится в отчете.

Согласно отчету, добыча газа с газового месторождения "Шахдениз" увеличилась на 46% до 16,8 млрд кубометров в 2019 году и почти на 8% до 18,1 млрд кубометров в 2020 году: "Наращивание производства отражало поэтапный запуск второй фазы проекта, уже работают морские платформы и береговой терминал. Первый газ был получен в июне 2018 года, второй газ — в декабре 2018 года, а третий газ — в июне 2021 года. Экспорт газа с месторождения на рынки Южной Европы начался в декабре 2020 года с вводом в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода".

По данным АБР, совокупная добыча газа на месторождении "Шахдениз" достигнет 489 млрд кубометров к 2042 году.

Вторая фаза разработки газового месторождения "Шахдениз" включал строительство двух новых морских добывающих платформ, соединенных мостами, бурение 26 подводных скважин (до 2026 года), 500 километров подводных трубопроводов, и расширение наземного газоперерабатывающего терминала в Сангачале, к югу от столицы Баку. По состоянию на декабрь 2020 года было пробурено 20 из 26 скважин. Срок бурения, освоения и ввода в эксплуатацию остальных 6 скважин определен до 2026 года.

Напомним, что газовое месторождение "Шахдениз" является одним из крупнейших в мире с запасами более 1 трлн кубометров газа и 2 млрд баррелей конденсата. Разработка газового месторождения осуществляется на основе государственно-частного партнерства между государством, SOCAR, ЗАО «Южный газовый коридор» и четырьмя международными компаниями во главе с BP.

Разведка, разработка и добыча на месторождении осуществляется на основе подписанного в 1996 году соглашению о разделе продукции (PSA)/ в соответствии с подписанными 17 декабря 2013 года в Баку документами контракт по разработке "Шахдениз" был продлен с 2036 года до 2048 года, а долевое участие SOCAR и BP (оператор проекта) в проекте увеличилось до 16,7% и 28,8% соответственно.

Долевое распределение среди участников соглашения: BP - оператор (29,99%), AzSD (14,35%), SGC Upstream (6,67%), Lukoil (19,99%), NICO (10%) и TPAO (19%).