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Названы европейские страны с самым дешевым бензином

Названы европейские страны с самым дешевым бензином В первую пятерку рейтинга попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. А последние строчки в списке заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих государств могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц
Энергетика
27 июля 2020 г. 04:13
Названы европейские страны с самым дешевым бензином

Опубликован рейтинг стран Европы с самым дешевым бензином.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рейтинг возглавил Люксембург. В среднем жители города-государства могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина на свою зарплату.

На первом месте государство оказалось из-за высоких зарплат и сравнительно низких цен на топливо.

В первую пятерку рейтинга попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. А последние строчки в списке заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих государств могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц.

В исследовании использовались данные о ценах на бензин с октановым числом 95 в странах Европы на май 2020 года. Динамика стоимости топлива рассчитывалась в национальной валюте государств.

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