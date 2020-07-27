Названы европейские страны с самым дешевым бензином

В первую пятерку рейтинга попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. А последние строчки в списке заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих государств могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц

Опубликован рейтинг стран Европы с самым дешевым бензином.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, рейтинг возглавил Люксембург. В среднем жители города-государства могут купить порядка 3,2 тысячи литров бензина на свою зарплату.

На первом месте государство оказалось из-за высоких зарплат и сравнительно низких цен на топливо.

В первую пятерку рейтинга попали также Норвегия, Австрия, Ирландия и Великобритания. А последние строчки в списке заняли Венгрия, Латвия, Румыния, Болгария и Украина. Жители этих государств могут позволить себе не более 700 литров топлива в месяц.

В исследовании использовались данные о ценах на бензин с октановым числом 95 в странах Европы на май 2020 года. Динамика стоимости топлива рассчитывалась в национальной валюте государств.