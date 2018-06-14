Названы доходы SOCAR в различных странах

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Доходы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) от активов в Швейцарии увеличились в годовом исчислении на 94,4% и составили 78,633 млрд манатов в 2017 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на консолидированный финансовый отчет компании за 2017 год. Аудит отчета проведен компанией Ernst&Young (EY).

В прошлом году доходы от активов в Швейцарии составили 85% общих доходов компании.

Доходы SOCAR в Азербайджане увеличились на 4,1% - до 5,382 млрд манатов, Турции – 41,6% - до 4,925 млрд манатов, ОАЭ – 14,5% - до 1,324 млрд манатов, Грузии – 13,3% - до 1,185 млрд манатов, в других странах – 82%, составив 1,122 млн манатов.

Отметим, что совокупные доходы SOCAR в 2017 году выросли на 78% и достигли 92,571 млрд манатов.