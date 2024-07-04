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Названы доходы ГНФАР от "Шахдениз"

Названы доходы ГНФАР от "Шахдениз" В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доходы в размере 244,069 млн долларов США от разработки месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
4 июля 2024 г. 14:17
Названы доходы ГНФАР от Шахдениз

В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доходы в размере 244,069 млн долларов США от разработки месторождения “Шахдениз”, расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в фонде.

Отмечается, что это на 757,794 млн долларов США или в 4,1 раза меньше, чем за первое полугодие 2023 года.

За первые 6 месяцев этого года на долю конденсата пришлось 60,784 млн долларов США из средств, поступивших в нефтяной фонд от "Шахдениз", что на 150,07 млн долларов США или в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Neft Fondu “Şahdəniz”in işlənməsindən əldə etdiyi gəlirlərini açıqlayıb

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