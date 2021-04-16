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Названы доходы Азербайджана от экспорта нефти на этот год

Названы доходы Азербайджана от экспорта нефти на этот год Объем экспортируемой сырой нефти за январь-март текущего года сократился на 7%, а стоимость - на 24,3% меньше
Энергетика
16 апреля 2021 г. 15:57
Названы доходы Азербайджана от экспорта нефти на этот год

За январь-март текущего года, согласно таможенным декларациям, Азербайджан экспортировал 7 млрд 047 млн 439 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистику Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, за последние три месяца экспорт сырой нефти из Азербайджана составил 2 млрд 664 млн 616,2 тыс. долларов США.

Объем экспортируемой сырой нефти за январь-март текущего года сократился на 7%, а стоимость - на 24,3% меньше.

В первом квартале этого года доля сырой нефти в общем экспорте Азербайджана составила 64,4%.

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