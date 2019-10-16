​Названо количество открытых в Азербайджане нефтегазовых месторождений

С морских месторождений Азербайджана до сих пор добыто 1,090 млрд тонн, с сухопутных - 0,979 млрд тонн нефти.
Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов на ежегодной Каспийской технической конференции SPE в Баку.
Он отметил, что добыча природного газа с морских месторождений составляет 713 млрд кубометров, сухопутных - 139 млрд кубометров.
На сегодняшний день в стране открыто 28 морских нефтегазовых месторождений, 19 из них находятся в разработке, на суше открыто 53 месторождения, добыча ведется на 40 из них, добавил вице-президент SOCAR.
Günel AbbasovaАвтор новости