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Названо количество открытых в Азербайджане нефтегазовых месторождений

​Названо количество открытых в Азербайджане нефтегазовых месторождений
© Report / Elchin Murad

С морских месторождений Азербайджана до сих пор добыто 1,090 млрд тонн, с сухопутных - 0,979 млрд тонн нефти.

Как сообщает Report, об этом рассказал вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов на ежегодной Каспийской технической конференции SPE в Баку.

Он отметил, что добыча природного газа с морских месторождений составляет 713 млрд кубометров, сухопутных - 139 млрд кубометров.

На сегодняшний день в стране открыто 28 морских нефтегазовых месторождений, 19 из них находятся в разработке, на суше открыто 53 месторождения, добыча ведется на 40 из них, добавил вице-президент SOCAR.

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