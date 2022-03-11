Названо число абонентов, получающих в Азербайджане газ по низким тарифам

В январе-феврале этого года 80,4% от общего числа зарегистрированных абонентов, то есть 1 миллион 941 тыс. 339 абонентов, использовали природный газ по низкому тарифу.

В январе-феврале этого года 80,4% от общего числа зарегистрированных абонентов, то есть 1 миллион 941 тыс. 339 абонентов, использовали природный газ по низкому тарифу.

Как сообщает Report, об этом в ходе акции "Открытая дверь" заявил журналистам генеральный директор ПО "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, количество абонентов, превысивших лимит по низкому тарифу, составляет 19,6% от общего числа абонентов, то есть 474 тыс. 164 человека.

Розничная продажа природного газа различным категориям потребителей в Азербайджане осуществляется по трехступенчатой тарифной системе.

Решение о введении в Азербайджане дифференцированных тарифов на природный газ было принято около 5 лет назад. В то время при двухэтапной тарифной системе первоначальный лимит природного газа составлял 10 гяпиков за кубометр.

С июля прошлого года на розничную продажу природного газа действует действующая в настоящее время трехступенчатая тарифная система.

Начальный уровень трехступенчатого лимита определен в размере 1 200 кубометров.