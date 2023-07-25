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Названо число абонентов ОАО "Азеришыг" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

Названо число абонентов ОАО "Азеришыг" на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уже насчитывается 932 абонента ОАО "Азеришыг".
Энергетика
25 июля 2023 г. 14:50
Названо число абонентов ОАО Азеришыг на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уже насчитывается 932 абонента ОАО "Азеришыг".

Как сообщает Report, об этом директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде сказал на встрече с представителями СМИ в Гадруте, посвященной итогам деятельности за 6 месяцев этого года.

По его словам, из них 279 абонентов относятся к группе "не-население".

А.Мамедзаде отметил, что на освобожденных от оккупации территориях используются смарт-счетчики: "В будущем число абонентов возрастет. "Азеришыг" полностью готов и способен покрыть любой спрос на электроэнергию".

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Версия на английском языке Number of Azerishig subscribers in Azerbaijan's liberated territories revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində elektrik enerjisi üzrə abonentlərin sayı açıqlanıb

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