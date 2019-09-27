Названы объемы прокачки газа по TANAP в Турцию

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) по состоянию на август 2019 года в Турцию доставлено 2,39 миллиарда кубометров газа.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сказал генеральный директор консорциума TANAP Салтук Дюзйол.

"Мы прогнозируем, что TANAP достигнет полной пропускной способности в 16 миллиардов кубометров в течение двух-трех лет", - заявил Дюзйол.

Он отметил, что Турция получит налоговые поступления в размере 5,95 долларов за транспортировку каждых 1000 кубометров природного газа. По его словам, таможенная пошлина на сумму 14,3 млн. долларов была уплачена Турции за 2,39 млрд. кубометров газа, доставленных в страну за 7 месяцев этого года. Он отметил, что пошлины уплачиваются каждые три месяца.

Он также подчеркнул, что у компании есть обязательство по поставке 4 миллиардов кубометров газа BOTAŞ за период с июня 2019 года по июнь 2020 года.

По словам Дюзйола, в перспективе пропускная мощность TANAP может быть доведена до 31 миллиарда кубометров. Таким образом, по его словам, к нему могут подключиться новые покупатели, а также поставляться газ и из других стран.

Отметим, что правовая база TANAP заложена в 2012 году. Итоговое инвестиционное решение по проекту было принято 17 декабря 2013 года. Строительство трубопровода началось после церемонии закладки фундамента в Карсе в 2015 году с участием президентов Азербайджана и Турции Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана. Первая фаза TANAP от грузино-турецкой границы до Эскишехира завершена в июне 2018 года. Открытие TANAP в Турции состоялось 12 июня с участием двух президентов. Первые коммерческие поставки азербайджанского газа в Турцию начались 30 июня 2018 года. Вторая фаза проекта от Эскишехира до турецко-греческой границы успешно завершена к концу июня 2019 года.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты ЮГК.

Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş - "дочка" SOCAR - 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.