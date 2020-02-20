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Названы объемы транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию

Названы объемы поставок электроэнергии из Азербайджана в Турцию
© Pexels

В январе Азербайджан поставил в Турцию транзитом через Грузию 26,43 млн кВт⋅ч электроэнергии.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).

За аналогичный период прошлого года поставки электроэнергии из Азербайджана в Турцию через Грузию не осуществлялись. В феврале 2019 года объем транзита электроэнергии составил 8,99 млн кВт⋅ч.

В 2019 году Грузия осуществила транзит 136,16 млн кВт⋅ч электроэнергии из Азербайджана в Турцию.

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