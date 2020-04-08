​Названы объемы ежесуточной добычи нефти в Азербайджане за март

Ежесуточная добыча нефти в Азербайджане в марте составила 763,9 тыс. баррелей.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны, из них 683,7 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 80,2 тыс. баррелей - на конденсат.
Ежесуточный объем экспорта сырой нефти составил 418,9 тыс. баррелей, конденсата - 76,2 тыс. баррелей, нефтепродуктов - 15,5 тыс. баррелей.
Азербайджан выполнил свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ по сохранению уровня добычи в объеме 769 тыс. баррелей нефти в сутки.
Министерство энергетики представило данные о ежесуточной нефтедобыче в марте совместной технической комиссии Мониторингового комитета ОПЕК.
Отметим, что 31 марта истек срок действия соглашения ОПЕК+. Встреча ОПЕК и стран вне картеля ожидается завтра в формате видеоконференции.