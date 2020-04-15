Названы объемы добычи с АЧГ

На 1 апреля с расположенного в азербайджанском секторе Каспия блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) добыто в общей сложности примерно 505 млн тонн нефти, 168 млрд кубометров газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики страны.

В I квартале этого года объем добычи нефти с АЧГ составил 6,4 млн тонн, газа - 3,5 млрд кубометров.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. 14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2049 года.