​Названы объемы добычи и экспорта с АЧГ и "Шахдениз"

С блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и газоконденсатного месторождения "Шахдениз" с начала разработки по 1 мая 2020 года было добыто в общей сложности 535 млн тон нефти (с конденсатом), 293 млрд кубометров газа.

Как сообщили Report в Министерстве энергетики Азербайджана, с этих месторождений экспортировано 538,7 млн тон нефти (с конденсатом), 81,6 млрд кубометров газа.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года. В 2017 году срок соглашения был продлен до конца 2049 года.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.