Глава OMV назвал факторы снижения цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе в 2020 году будут снижаться из-за роста поставок СПГ на фоне слабого спроса в Китае из-за коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе конференц-колла сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

"Причины этого снижения цен на газ состоят в том, что европейскому рынку необходимо адаптироваться под повышение поставок СПГ. А причина этого [роста поставок СПГ] связана со снижением спроса в Китае из-за распространения коронавируса", - сказал Зеле.

В отчете OMV за 2019 год говорится, что в 2020 году компания ожидает снижения средней цены реализованного газа по сравнению с предыдущим годом. При этом цена на нефть марки Brent в текущем году, по прогнозам компании, в среднем составит 60 долларов США за баррель против 64 доллара США за баррель в прошлом году.

По словам главы OMV, снижение спроса в Китае из-за коронавируса повлияет и на цены на нефть. "Наш прогноз [по цене на нефть в 2020 году] не включает фактор коронавируса. Но я допускаю, что коронавирус особенно в первом квартале 2020 года приведет к снижению экономического роста Китая и Азии… Но нам нужно посмотреть и на фактор поставок", - добавил Зеле.

По его мнению, перебои в добыче в Ливии и возможная реакция ОПЕК смогут сгладить эффект от снижения спроса на нефть со стороны Китая. "Поэтому с или без фактора коронавируса мы придерживаемся [прогноза] 60 долларов США за баррель", - заключил глава OMV.