Названа стоимость строительства СЭС в Зангиланско-Джебраильском регионе

Строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт, которую компания BP построит в Зангиланско-Джебраильском регионе, обойдется примерно в 200 млн долларов США.

Строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 240 МВт, которую компания BP построит в Зангиланско-Джебраильском регионе, обойдется примерно в 200 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Тебриз Аммаев.

"Стоимость проекта во многом зависит от стоимости панелей, которые будут здесь использоваться. Возможно, к тому времени панели подешевеют. Другим фактором, который повлияет на стоимость проекта, являются вопросы логистики и рельеф территории", - добавил Т.Аммаев.

3 июня прошлого года Министерство энергетики и BP подписали исполнительное соглашение о сотрудничестве по оценке и реализации проекта строительства солнечной электростанции мощностью 240 МВт в Зангилан-Джабраильской зоне. Документ был подписан в рамках реализации стратегического решения о создании зоны “зеленой энергии” на освобожденных территориях, развития сектора возобновляемой энергии Азербайджана и обязательств по сокращению выбросов углекислого газа до 35% к 2030 году, а также стратегии ВР по превращению в компанию с “чистой нулевой эмиссией” до 2050 года.