Названа стоимость основных контрактов по проекту реконструкции и модернизации НПЗ SOCAR

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "Стоимость основных контрактов, подписанных в рамках проекта модернизации и реконструкции нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, составляет примерно 1,6-1,7 млрд долларов".

Как сообщает Report, об этом написал на официальной странице компании в социальной сети заместитель начальника департамента нефтегазового, нефтехимического проекта Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Шамиль Хакимов.

"Проект модернизации и реконструкции завода финансируется за счет государственных средств (Государственный нефтяной фонд Азербайджана – ред.), а стоимость трех основных контрактов, подписанных для проекта, составляет 1,6-1,7 млрд долларов", - сказал он.

По его словам, все запланированные технологические процессы необходимо внедрить, производственные участки должны заработать, и требуемая продукция выпускаться к середине 2021 года.

Он добавил, что для достижения целей проекта необходимо обеспечить расширение мощностей по первичной переработке нефти:

"Годовая мощность установки первичной переработки нефти (ЭЛОУ-АВТ) на НПЗ составляет около 6 млн тонн. Однако в рамках проекта годовую мощность переработки планируется довести до 8 млн тонн. Поэтому установка первичной переработки нефти мощностью 2 млн тонн в год будет перенесена с территории НПЗ "Азернефтйаг" на территорию БНПЗ (конец 2020 года – ред.)".

По его словам, после завершения модернизации и реконструкции объем производимого на заводе автобензина увеличится с 1,2 до 2,2 млн тонн, дизтоплива – с 1,9 до 2,9 млн тонн, нефтехимической продукции – с 112 до 390 тыс. тонн, реактивного топлива – с 600 тыс. до 1 млн тонн, битума – с 200 тыс. до 400 тыс. тонн.

Представитель SOCAR сообщил, что после модернизации и реконструкции в стране будут производиться ныне импортируемый бензин с октановым числом 95 и 98.

"На заводе планируется строительство в общей сложности 14 новых установок. Некоторые из этих устройств будут производить только высокооктановый (95-98) бензин. Строительство этих установок позволит производить любые сорта автобензина", - отметил он.

Он также отметил, что нефтеперерабатывающий завод будет производить более качественные газы нефтепереработки в больших объемах, которые будут переданы ПО "Азерикимья" в качестве сырья для установки EP-300:

"Выпускаемая здесь продукция будет поставляться на заводы SOCAR Polymer (полипропилен и полиэтилен высокой плотности), и эти установки будут постоянно обеспечены сырьем".

Отметим, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ реализуется с 2015 года.

Реконструкция будет проводиться в три этапа:

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом к сентябрю 2018 года;

На втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5";

Последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".