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Названа стоимость экспортированной в Беларусь азербайджанской нефти

Названа стоимость экспортированной в Беларусь азербайджанской нефти В январе-ноябре 2020 года импорт нефти в Беларусь в стоимостном выражении сократился в отчетном периоде на 43,5% — до 3,35 млрд долларов США
Энергетика
15 января 2021 г. 12:38
Названа стоимость экспортированной в Беларусь азербайджанской нефти

В январе-ноябре 2020 года Азербайджан экспортировал в Беларусь нефти на общую сумму 210 млн долларов США, в том числе 25 млн долларов США в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на Белстат, импорт нефти в Беларусь в стоимостном выражении сократился в отчетном периоде на 43,5% — до 3,35 млрд долларов США. Ноябрьские поставки сырья в республику составили порядка 458 млн долларов США. С начала лета Белстат указывает объемы импорта нефти не в натуральном, а только в стоимостном выражении.

Согласно статистике, из России за 11 месяцев поставлено нефти на 2,94 млрд долларов США, в том числе почти на 440 млн долларов США в ноябре. В прошлом году Беларусь также импортировала нефть из Украины – на 15,9 млн долларов США, из Литвы — на 72 млн доллара США, из Норвегии — на 52,6 млн доллара США, из Саудовской Аравии — на 13,15 млн доллара, из США — на 51,7 млн доллара США.

Напомним, что сотрудничество в сфере купли-продажи нефти между Азербайджаном и Беларусью длится уже не один год. Причём началось всё со своп-поставок, когда SOCAR начала поставки венесуэльской нефти в эту страну.

С марта 2020 года же SOCAR Trading начал поставки азербайджанской нефти для Мозырского НПЗ, и к концу года общий объем поставок составил около 1 млн тонн Azeri Light, а также нефти других сортов. Поставки осуществлялись из портов и терминалов Супса и Джейхан.

Контракт с SOCAR Trading продлен и в этом году планируется также поставка около 1 млн тонн нефти.

SOCAR доставляет нефть в порт «Южный» под Одессой, дальше уже белорусская сторона выбирает оптимальный логистический путь доставки до своих НПЗ.

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Версия на английском языке Azerbaijan unveils cost of oil exported to Belarus
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Belarusa ixrac etdiyi neftin ümumi dəyəri açıqlanıb

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