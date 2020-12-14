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Названа стоимость экспорта сырой нефти из Азербайджана в Украину

Названа стоимость экспорта сырой нефти из Азербайджана в Украину В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 232,94 млн долларов США
Энергетика
14 декабря 2020 г. 13:39
Названа стоимость экспорта сырой нефти из Азербайджана в Украину

В январе-ноябре этого года Азербайджан экспортировал в Украину сырую нефть на сумму 232,94 млн долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

На Азербайджан приходится 61,78% от общего импорта сырой нефти в Украину.

За 11 месяцев текущего года Украина увеличила импорт сырой нефти и нефтепродуктов на 405,251 тыс. тонн или на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1 млн 151,144 тыс. тонн.

За это время в страну была импортирована сырая нефть на сумму 377,031 млн долларов США, что на 1,5% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года. За 11 месяцев 2019 года эта сумма составила 382,657 млн долларов США.

Из США в Украину было импортировано нефти на 98,445 млн долларов США (26,11 %), из Ливии - 45,555 млн долларов США (12,08 %), из других стран - 0,091 млн долларов США (0,02 %) сырой нефти.

За январь-ноябрь 2020 года из Украины экспортировано 80 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов на общую сумму 24,351 млн долларов США. Экспорт объемов азербайджанской нефти осуществлялся компанией ”Укртранснафта" в Беларусь.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın Ukraynaya ixrac etdiyi xam neftinin dəyəri açıqlandı

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