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Названа средняя цена азербайджанской нефти за 30 лет

Названа средняя цена азербайджанской нефти за 30 лет Среднегодовая стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке с 1995 года составила 58,9 доллара США.
Энергетика
18 ноября 2024 г. 15:36
Названа средняя цена азербайджанской нефти за 30 лет

Среднегодовая стоимость одного барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке с 1995 года составила 58,9 доллара США.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения бюджета на 2025 год.

"Самая низкая цена за 30 лет составила 43,2 доллара за баррель. Мы должны ориентироваться на среднегодовые показатели. В госбюджете следующего года цена нефти заложена на уровне 70 долларов за баррель. Если в какой-то день цена упадет до 69 долларов, это не повод для паники. Для профицита счета текущих операций достаточно цены в 40-45 долларов за баррель", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin son 30 ildə orta qiyməti açıqlanıb

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