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Названа одна из основных причин энергетического кризиса

Названа одна из основных причин энергетического кризиса Нельзя насильно навязывать переход к возобновляемым источникам энергии, искусственно отказываясь от традиционных.
Энергетика
12 октября 2021 г. 16:21
Названа одна из основных причин энергетического кризиса

Нельзя насильно навязывать переход к возобновляемым источникам энергии, искусственно отказываясь от традиционных.

Как передает Report, об этом сказал вице-премьер России Александр Новак.

По словам Новака, одной из основных причин энергетического кризиса, который наблюдается не только в Европе, но и в Азии, выступает несбалансированный подход планирования, давление на отказ от традиционных источников энергии.

"Нужно все более тщательно планировать, обеспечивать плавный переход, не директивный, а с точки зрения рыночного перехода с учетом удешевления новых технологий, их постепенного развития, те новые источники энергии, которые в балансах в будущем будут занимать более высокий уровень", — сказал Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Но нельзя их искусственно и насильно сегодня взять и насадить, тем самым отказавшись искусственно от традиционных источников энергии", — отметил вице-премьер.

В качестве последствия несбалансированного подхода Новак назвал ситуацию, которая наблюдалась в этом году. В ряде стран из-за отсутствия ветра и малого количества солнечных дней не сошелся баланс спроса и предложения. При этом не были заключены долгосрочные контракты на поставку традиционных энергоносителей.

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Версия на английском языке One leading cause of energy crisis revealed

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