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Названа мощность узловой подстанции "Гадрут"

Названа мощность узловой подстанции "Гадрут" Современная узловая подстанция ”Гадрут", которая будет построена на месте одноименной подстанции, обеспечит надежность и стабильность электроснабжения части Ходжавендского района, а также города Шуша и прилегающих территорий.
Энергетика
7 октября 2022 г. 13:42
Названа мощность узловой подстанции Гадрут

Современная узловая подстанция ”Гадрут", которая будет построена на месте одноименной подстанции, обеспечит надежность и стабильность электроснабжения части Ходжавендского района, а также города Шуша и прилегающих территорий.

Как передает командированный в Гадрут сотрудник Report, об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, новая подстанция называется узловой, так как соединяет электросеть ряда освобожденных от оккупации регионов: "Узловая подстанция "Гадрут” мощностью 2х1600 кВА 35/0,4 кВ, включенная в схему кругового электроснабжения в 35 кВ, созданную между подстанциями “Шукюрбейли”, “Гадрут” и “Шуша”, позволит удовлетворить потребность в электроэнергии объектов инфраструктуры различного назначения, которые будут построены в поселке Гадрут“.

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Версия на азербайджанском языке “Hadrut” qovşaq yarımstansiyasının potensialı açıqlanıb

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