Названа мощность узловой подстанции "Гадрут"

Современная узловая подстанция ”Гадрут", которая будет построена на месте одноименной подстанции, обеспечит надежность и стабильность электроснабжения части Ходжавендского района, а также города Шуша и прилегающих территорий.

Современная узловая подстанция ”Гадрут", которая будет построена на месте одноименной подстанции, обеспечит надежность и стабильность электроснабжения части Ходжавендского района, а также города Шуша и прилегающих территорий.

Как передает командированный в Гадрут сотрудник Report, об этом сообщил директор Центра обучения и инноваций ОАО "Азеришыг" Араз Мамедзаде.

По его словам, новая подстанция называется узловой, так как соединяет электросеть ряда освобожденных от оккупации регионов: "Узловая подстанция "Гадрут” мощностью 2х1600 кВА 35/0,4 кВ, включенная в схему кругового электроснабжения в 35 кВ, созданную между подстанциями “Шукюрбейли”, “Гадрут” и “Шуша”, позволит удовлетворить потребность в электроэнергии объектов инфраструктуры различного назначения, которые будут построены в поселке Гадрут“.