Названа дата запуска ветряной электростанции, строящейся компанией ACWA Power в Азербайджане

В Азербайджане в 2025 году будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

В Азербайджане в 2025 году будет введена в эксплуатацию ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 240 МВт.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова с заместителем председателя компании ACWA Power Саудовской Аравии Раадом аль-Саади.

На встрече обсуждалась также реализация в рамках экспортных возможностей проектов по созданию аккумуляторной системы хранения энергии (BESS) мощностью 200 МВт и береговой ветроэнергетики мощностью 200 МВт.

Отметим, что строительство крупнейшей в Азербайджане ветряной электростанции "Хызы-Абшерон" ведется компанией ACWA Power из Саудовской Аравии. Это первый промышленный проект по возобновляемым источникам энергии, реализуемый в стране с привлечением иностранных инвестиций.

На станции планируется производить 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год, что позволит сэкономить 220 млн кубометров природного газа и предотвратить более 400 тыс. тонн выбросов CO2.