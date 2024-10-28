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Названа дата запуска солнечных и ветряной электростанций, строящихся в Азербайджане компанией Masdar

Названа дата запуска солнечных и ветряной электростанций, строящихся в Азербайджане компанией Masdar Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) введет в эксплуатацию в 2026 году солнечные электростанции в Билясуваре и в Нефтчале, а также ветряную электростанцию "Абшерон-Гарадаг".
Энергетика
28 октября 2024 г. 16:38
Названа дата запуска солнечных и ветряной электростанций, строящихся в Азербайджане компанией Masdar

Компания Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) введет в эксплуатацию в 2026 году солнечные электростанции в Билясуваре и в Нефтчале, а также ветряную электростанцию "Абшерон-Гарадаг".

Об этом Report заявил руководитель Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии Джавид Абдуллаев.

По его словам, ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в Билясуваре мощностью 445 МВт и Нефтчале мощностью 315 МВт запланирован на апрель 2026 года.

"К концу года мы планируем запустить ветряную электростанцию "Абшерон-Гарадаг" мощностью 240 МВт. В настоящее время работы по всем проектам ведутся в соответствии с графиком", - сказал представитель компании.

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Версия на английском языке Masdar's renewable energy projects in Azerbaijan to commence operations by 2026
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda inşa ediləcək günəş və külək stansiyalarının istifadəyə veriləcəyi tarix açıqlanıb

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