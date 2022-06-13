О нас

Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Лондон для участия в 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании, которое
Энергетика
13 июня 2022 г. 16:00
Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Лондон для участия в 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании, которое состоится 14 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на заседании планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 4-го заседания Межправительственной комиссии, обсудить дальнейшее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиций, сотрудничество в области энергетического перехода, цифровой экономики, инфраструктуры, сельского хозяйства и других сферах.

Отметим, что сопредседателями межправительственной комиссии между двумя странами являются с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а с британской - министр экспорта Майк Фрир.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке London to host fifth session of Azerbaijan-UK Intergovernmental Commission tomorrow
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Böyük Britaniya Hökumətlərarası Komissiyanın iclasının vaxtı açıqlanıb

Самое важное

Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27
В Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
ФотоВ Николаеве наблюдается нехватка питьевой воды
8 июня 2022 г. 13:04
Reuters подготовил репортаж об азербайджанской Швейцарии Шуше
Reuters подготовил репортаж об "азербайджанской Швейцарии" Шуше
7 июня 2022 г. 12:31
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
Дорожная полиция Баку вновь обратилась к водителям
7 июня 2022 г. 12:10
Хикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
ФотоХикмет Гаджиев встретился с помощником президента США
7 июня 2022 г. 00:28
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
Бакинская энергетическая неделя - важный вклад в энергодиверсификацию и переход на ВИЭ
6 июня 2022 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi