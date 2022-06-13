Названа дата проведения заседания межправкомиссии Азербайджан-Великобритания

Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Лондон для участия в 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании, которое

Делегация во главе с министром энергетики Пярвизом Шахбазовым посетила Лондон для участия в 5-м заседании Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Великобритании, которое состоится 14 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, на заседании планируется рассмотреть работу, проделанную в период после 4-го заседания Межправительственной комиссии, обсудить дальнейшее улучшение бизнес-среды, увеличение инвестиций, сотрудничество в области энергетического перехода, цифровой экономики, инфраструктуры, сельского хозяйства и других сферах.

Отметим, что сопредседателями межправительственной комиссии между двумя странами являются с азербайджанской стороны министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а с британской - министр экспорта Майк Фрир.