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Названа дата проведения 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

Названа дата проведения 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора 1 марта в Баку состоится 10-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета "Зеленая энергия".
Энергетика
8 января 2024 г. 19:07
Названа дата проведения 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии пройдет в Баку 1 марта.

Об этом Report заявила советник министра энергетики Замина Алиева.

По ее словам, список участников министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК дорабатывается. В мероприятии ожидается участие представителей международных энергетических компаний и финансовых институтов.

Было отмечено, что проведение этих двух мероприятий наглядно демонстрирует растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы не только за счет нефтегазового потенциала, но и за счет альтернативных источников энергии.

9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоялось в Баку 3 февраля 2023 года.

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Версия на английском языке Date of 10th Southern Gas Corridor Advisory Council Ministerial Meeting revealed
Версия на азербайджанском языке Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurasının 10-cu iclasının vaxtı məlum olub

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