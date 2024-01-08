Названа дата проведения 10-го заседания Консультативного совета Южного газового коридора

1 марта в Баку состоится 10-е заседание министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета "Зеленая энергия".

10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е заседание министров в рамках Консультативного совета по зеленой энергии пройдет в Баку 1 марта.

Об этом Report заявила советник министра энергетики Замина Алиева.

По ее словам, список участников министерского заседания в рамках Консультативного совета ЮГК дорабатывается. В мероприятии ожидается участие представителей международных энергетических компаний и финансовых институтов.

Было отмечено, что проведение этих двух мероприятий наглядно демонстрирует растущую роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы не только за счет нефтегазового потенциала, но и за счет альтернативных источников энергии.

9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета ЮГК и 1-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии состоялось в Баку 3 февраля 2023 года.