Названа дата производства дизеля и бензина "Евро-5" в Азербайджане

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Дизельная фаза в рамках работ по реконструкции и модернизации Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) будет завершена 30 ноября 2020 года, а бензиновая - 28 февраля 2021 года.

Как сообщил Report главный инженер завода Расим Ибрагимов, работы на заводе завершатся в 2021 году: "Между окончанием дизельной и бензиновой фаз всего 4 месяца. Первоначально будет запущено производство дизельного топлива. После модернизации на заводе будет производится около 3 млн тонн дизеля в год, соответствующего требованиям "Евро-5".

Что касается производства бензина, главный инженер отметил, что объем производства бензина после завершения работ увеличится на 1,2-1,3 млн тонн. "В настоящее время объем производства бензина на заводе составляет около 1 млн тонн в год. Внутренний спрос на бензин Ai-92 полностью удовлетворен, а дополнительные объемы могут быть экспортированы", - добавил он.

Главный инженер также сообщил, что в рамках работ по реконструкции и модернизации также продолжается строительство новой установки по производству битума, а по другим установкам будет выбран подрядчик EPC (Engineering, Procurement and Construction): "Битумная установка будет введена в эксплуатацию в третьем квартале следующего года".

Следует отметить, что проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 до 7,5 млн тонн.

После завершения работ производство бензина составит 2,2 млн тонн, дизельного топлива - 3 млн тонн, керосина - 1 млн тонн в год.