Названа дата официального открытия TANAP

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Церемония открытия проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) состоится 19 июня этого года".

Как сообщает Report, об этом заявил турецким журналистам начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

Он отметил, что первая поставка газа по TANAP в Турцию была запланирована на первую неделю июля, однако из-за досрочных президентских и парламентских выборов в Турции церемония открытия TANAP состоится 19 июня.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км.

Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. Диаметр участка от Эскишехира до Европы (Фаза-1) составляет 48 дюймов, протяженность - 476 км. Фаза-1 будет готова принять газ для Европы к концу 2019 года.