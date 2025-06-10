Названа цель подготовки законопроекта "О газоснабжении"

Целью подготовки законопроекта "О газоснабжении" является дальнейшее укрепление энергетической безопасности Азербайджана.

Целью подготовки законопроекта "О газоснабжении" является дальнейшее укрепление энергетической безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Самир Велиев заявил в ходе обсуждения документа на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Среди целей также охрана окружающей среды, устойчивое обеспечение населения газом. Этот закон будет поощрять эффективное использование газа. В этой сфере предусмотрены новые реформы. Принятие закона станет важным этапом в продолжении реформ в энергетическом секторе", - подчеркнул он.