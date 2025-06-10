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Названа цель подготовки законопроекта "О газоснабжении"

Названа цель подготовки законопроекта "О газоснабжении" Целью подготовки законопроекта "О газоснабжении" является дальнейшее укрепление энергетической безопасности Азербайджана.
Энергетика
10 июня 2025 г. 15:35
Названа цель подготовки законопроекта О газоснабжении

Целью подготовки законопроекта "О газоснабжении" является дальнейшее укрепление энергетической безопасности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Самир Велиев заявил в ходе обсуждения документа на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

"Среди целей также охрана окружающей среды, устойчивое обеспечение населения газом. Этот закон будет поощрять эффективное использование газа. В этой сфере предусмотрены новые реформы. Принятие закона станет важным этапом в продолжении реформ в энергетическом секторе", - подчеркнул он.

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