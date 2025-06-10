Названа цель подготовки законопроекта "О газоснабжении"

Целью подготовки законопроекта "О газоснабжении" является дальнейшее укрепление энергетической безопасности Азербайджана.
Как сообщает Report, об этом заместитель министра энергетики Самир Велиев заявил в ходе обсуждения документа на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
"Среди целей также охрана окружающей среды, устойчивое обеспечение населения газом. Этот закон будет поощрять эффективное использование газа. В этой сфере предусмотрены новые реформы. Принятие закона станет важным этапом в продолжении реформ в энергетическом секторе", - подчеркнул он.