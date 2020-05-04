Названа безубыточная цена нефти для нефтедобывающих компаний Казахстана

От 10 до 36 долларов США варьируется безубыточная цена нефти для нефтедобывающих дочерних компаний АО «НК «КазМунайГаз».

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом рассказал заместитель председателя правления – финансовый директор КМГ Даурен Карабаев в ходе брифинга в понедельник.

«В I квартале 2020 года средняя цена нефти марки Brent составила около 50 долларов США за баррель, но уже в апреле – 18,5 долларов США за баррель. Поэтому результаты I квартала еще не отражают в полной мере негативного влияния падения цены на нефть на показатели «КазМунайГаза», – сказал Даурен Карабаев.

Во II квартале в компании ожидают снижения добычи нефти в связи с резким падением спроса на нефть в мире из-за пандемии коронавируса и соглашением ОПЕК+ о коллективном сокращении добычи нефти. Однако точные цифры снижения в компании не назвали.

«Как вам известно, в соглашении ОПЕК+ Казахстан принял решение сократить добычу на 390 тысяч баррелей в сутки. Министерством энергетики разработан проект постановления правительства с перечнем отдельных участков недр, по которым необходимо ограничить добычу нефти. Конкретных значений по снижению мы называть не можем, но скажу, что министерством принято справедливое распределение обязательств на недискриминационной основе между всеми участниками отрасли», – отметил Даурен Карабаев.

Также было сообщено, что компания продолжит работу по оптимизации расходов на постоянной основе. Помимо сокращения затрат, которые в КМГ уже были проведены, в компании разрабатывается антикризисная стратегия до конца 2021 года, реализация которой позволит адаптироваться к изменившимся реалиям.