Назван суммарный объем производства электроэнергии на МГЭС "Чираг-1" и "Чираг-2"

Энергетика
25 августа 2025 г. 12:05
На малых гидроэлектростанциях (МГЭС) "Чираг-1" на реке Тертер и "Чираг-2" на реке Гараархадж в Кельбаджарском районе Азербайджана до настоящего времени произведено 91,4 млн кВт/час электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

Отмечается, что малые гидроэлектростанции "Чираг-1" и "Чираг-2" были введены в эксплуатацию 25 августа 2023 года.

На МГЭС "Чираг-1" деривационного напорного типа общей мощностью 8,33 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью по 4,165 МВт каждый, с даты ввода в эксплуатацию до 1 июля произведено 51 млн кВт/час электроэнергии, а на МГЭС "Чираг-2" деривационного напорного типа общей мощностью 6 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью по 3 МВт каждый, до июля этого года произведено 40,4 млн кВт/час электроэнергии.




Версия на азербайджанском языке “Çıraq-1” və “Çıraq-2” KSES-də istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

