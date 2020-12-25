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Назван оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

Назван оптимальный для рынка диапазон цены на нефть Такая цена с одной стороны, позволит не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей
Энергетика
25 декабря 2020 г. 10:30
Назван оптимальный для рынка диапазон цены на нефть

Правительство России считает диапазон цены нефти от 45 до 55 долларов США оптимальным для текущей рыночной ситуации, это позволяет, с одной стороны, не перегреть рынок, с другой - поддержать производителей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов США за баррель - это самый оптимальный, иначе мы никогда не восстановим добычу, восстановят другие, а мы будем все время на своем уровне", - заметил он.

Глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен ранее говорил, что стоимость нефти Brent может снижаться на новостях о более заразном штамме коронавируса, который может ускорить темпы заражения и привести к новым локдаунам. Это может приостановить набранный рост котировок или даже откатить их назад, к отметке 46 долларов США за баррель в краткосрочной перспективе.

Напомним, что 14 декабря Великобритания объявила об обнаружении новой мутации коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен, однако нет доказательств его большей летальности. ВОЗ заявила, что мутировавший вариант был выявлен на юго-востоке Англии еще в сентябре, а позже распространился в Дании, Нидерландах и Австралии.

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