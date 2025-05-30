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Назван объем выполненных работ по строительству ГРС на освобожденных территориях Азербайджана

Назван объем выполненных работ по строительству ГРС на освобожденных территориях Азербайджана 14:04
Энергетика
30 мая 2025 г. 14:29
Назван объем выполненных работ по строительству ГРС на освобожденных территориях Азербайджана

Работы по строительству Лачынской газораспределительной станции (ГРС) выполнены на 93%, Миндживанской ГРС - на 45%, Джебраильской ГРС - на 29%, Зангиланской ГРС - на 18%.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил первый заместитель начальника Управления экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Сархан Бабашов на заседании Рабочей группы по вопросам энергоснабжения.

По его словам, данные проекты, охватывающие Лачынский, Губадлинский, Зангиланский и Джебраильский районы, имеют большое значение с точки зрения газификации региона и устойчивого энергоснабжения.

"Проведены подготовительные работы для начала строительства Губадлинской ГРС, территория очищена Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA)", - добавил Бабашов.

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