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Назван объем выплат ГНФАР по двум месторождениям на Каспии

Назван объем выплат ГНФАР по двум месторождениям на Каспии Выплата производится согласно ст. 28 соглашения о разведке, разработке и распределении добычи с морского блока "Шафаг-Асиман"
Энергетика
5 января 2021 г. 17:21
Назван объем выплат ГНФАР по двум месторождениям на Каспии

В 2021 году в связи с разработкой углеводородных запасов в бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) иностранными инвесторами будут осуществлены поакровые выплаты на общую сумму 2,439 млн долларов США или 4 млн 146,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект бюджета ГНФАР на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

Согласно информации, в 2021 году в соответствии с Соглашением о разведке, разработке и долевом распределении добычи с морского блока “Шафаг-Асиман” в азербайджанском секторе Каспийского моря предусматривается выплата средств в размере 2,118 млн долларов США.

Выплата производится согласно ст. 28 соглашения о разведке, разработке и распределении добычи с морского блока "Шафаг-Асиман" между ГНФАР и BP Exploration Azerbaijan Limited и совместной нефтяной компанией SOCAR.

Согласно этой статье, в течение основного, а также дополнительного периода разведки другие стороны-подрядчики уплачивают поакровую выплату в размере 2 000 долларов США за каждый квадратный километр контрактной площади. Территория контрактной площади составляет около 1 059 кв. км, а сумма поакровой выплаты - 2,118 млн долларов США.

В то же время в соответствии с соглашением о разведке, разработке и долевом распределении добычи с мелководной площади вокруг Апшеронского полуострова предусматривается поакровая выплата в размере 642 тыс. долларов США. Территория контрактной площади составляет около 321 кв. км, а годовая поакровая выплата в период разведки составляет 642 тыс. долларов США.

Но так как основной период разведки заканчивается в 2021 году, а началом периода разведки считается ноябрь 2017 года, то произведенная в 2021 году выплата составит 321 тыс. долларов США.

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