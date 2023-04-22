О нас

Назван объем транзита российского газа через Украину на 22 апреля

Назван объем транзита российского газа через Украину на 22 апреля "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39,4 млн кубометров на 22 апреля.
Энергетика
22 апреля 2023 г. 11:26
Назван объем транзита российского газа через Украину на 22 апреля

"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39,4 млн кубометров на 22 апреля.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,4 млн кубометров на 22 апреля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки газа из России через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Однако с 4 января 2023 года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 млн кубометров в сутки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
В Азербайджане задержаны 100 разыскиваемых должников
19 апреля 2023 г. 09:47
Началось первое солнечное затмение 2023 года
Началось первое солнечное затмение 2023 года
20 апреля 2023 г. 05:54
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
Министр: К способности добычи Турцией природного газа относились с сомнением
20 апреля 2023 г. 14:08
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В Огузе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
20 апреля 2023 г. 23:28
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
Рынок обязательного страхования в Азербайджане вырос на 42%
21 апреля 2023 г. 11:31
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
В Пакистане при ДТП погиб министр по делам религий
15 апреля 2023 г. 23:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi