О нас

Назван объем производства на 2 МГЭС в Лачыне

Назван объем производства на 2 МГЭС в Лачыне Назван объем производства на 2 МГЭС в Лачыне
Энергетика
25 августа 2025 г. 12:40
Назван объем производства на 2 МГЭС в Лачыне

На малых гидроэлектростанциях (МГЭС) "Мишни" и "Алхаслы" на реке Ходжаз, крупнейшем притоке реки Хакяри в Лачынском районе, до настоящего времени произведено 64 млн кВт/час электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

МГЭС "Мишни" и "Алхаслы" были введены в эксплуатацию 25 августа 2023 года.

На "Мишни" деривационного типа с напором, общей мощностью 8,25 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью 4,125 МВт каждый, с даты ввода в эксплуатацию произведено 38,4 млн кВт/час электроэнергии.

На "Алхаслы" деривационного типа с напором, общей мощностью 6 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью 3 МВт каждый, с даты ввода в эксплуатацию до 1 июля произведено 25,6 млнкВт/час электроэнергии.

Отметим, что на малых гидроэлектростанциях производится "зеленая энергия".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laçındakı 2 KSES-də istehsalın həcmi məlum olub

Другие новости из категории

Назван объем производства электроэнергии на МГЭС Союгбулаг в Кяльбаджаре
Назван объем производства электроэнергии на МГЭС "Союгбулаг" в Кяльбаджаре
25 августа 2025 г. 12:38
Назван суммарный объем производства электроэнергии на МГЭС Чираг-1 и Чираг-2
Назван суммарный объем производства электроэнергии на МГЭС "Чираг-1" и "Чираг-2"
25 августа 2025 г. 12:05
Азеристиликтяджизат проведет реконструкцию 7 котельных
"Азеристиликтяджизат" проведет реконструкцию 7 котельных
25 августа 2025 г. 11:10
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
В поселке Баладжары вводятся ограничения на подачу электроэнергии
В поселке Баладжары вводятся ограничения на подачу электроэнергии
25 августа 2025 г. 10:13
Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана
Обнародован объем экспорта электроэнергии из Азербайджана
23 августа 2025 г. 17:12
Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном
Бердымухамедов: Новая электростанция на Каспии укрепит энергетическое партнерство с Азербайджаном
23 августа 2025 г. 12:24
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
Азербайджанская нефть незначительно подорожала
23 августа 2025 г. 09:09
В Сумгайыте возникнет перерыв в газоснабжении
В Сумгайыте возникнет перерыв в газоснабжении
22 августа 2025 г. 16:38
Цены на нефть завершают неделю незначительным ростом
Цены на нефть завершают неделю незначительным ростом
22 августа 2025 г. 16:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi