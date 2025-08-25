Назван объем производства на 2 МГЭС в Лачыне

На малых гидроэлектростанциях (МГЭС) "Мишни" и "Алхаслы" на реке Ходжаз, крупнейшем притоке реки Хакяри в Лачынском районе, до настоящего времени произведено 64 млн кВт/час электроэнергии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики.

МГЭС "Мишни" и "Алхаслы" были введены в эксплуатацию 25 августа 2023 года.

На "Мишни" деривационного типа с напором, общей мощностью 8,25 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью 4,125 МВт каждый, с даты ввода в эксплуатацию произведено 38,4 млн кВт/час электроэнергии.

На "Алхаслы" деривационного типа с напором, общей мощностью 6 МВт, состоящей из 2 гидроагрегатов мощностью 3 МВт каждый, с даты ввода в эксплуатацию до 1 июля произведено 25,6 млнкВт/час электроэнергии.

Отметим, что на малых гидроэлектростанциях производится "зеленая энергия".