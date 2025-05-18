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Назван объем электроэнергии, выработанной электростанциями "Зангилан" и "Шайыфлы"

Назван объем электроэнергии, выработанной электростанциями "Зангилан" и "Шайыфлы" В Министерстве энергетики Азербайджана назвали объем электроэнергии, выработанной электростанциями "Зангилан" и "Шайыфлы".
Энергетика
18 мая 2025 г. 10:52
Назван объем электроэнергии, выработанной электростанциями Зангилан и Шайыфлы

В Министерстве энергетики Азербайджана назвали объем электроэнергии, выработанной электростанциями "Зангилан" и "Шайыфлы".

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице ведомства в соцсети Х.

"С начала функционирования до мая этого года на малой гидроэлектростанции (МГЭС) "Зангилан" было выработано 25,1 млн. кВт·ч, а на МГЭС "Шайыфлы" - 29,8 млн. кВт·ч", - указали в Минэнерго.

Отметим, что малые гидроэлектростанции МГЭС "Зангилан" и "Шайыфлы", построенные на реке Охчучай в Зангиланском районе, были введены в эксплуатацию 18 мая 2024 года. МГЭС "Зангилан" имеет общую мощность 10,5 МВт и состоит из двух гидроагрегатов мощностью по 5,25 МВт каждый, МГЭС "Шайыфлы" имеет общую мощность 10,5 МВт и состоит из 2 гидроагрегатов мощностью по 5,25 МВт каждый.

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Версия на азербайджанском языке “Zəngilan” və “Şayıflı” KSES-lərində istehsal olunan elektrik enerjisinin həcmi açıqlanıb

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