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Назван объем бонусов по нефтегазовым соглашениям Азербайджана в этом году

Назван объем бонусов по нефтегазовым соглашениям Азербайджана в этом году Бонусные выплаты инвесторам в рамках подписания или исполнения нефтегазовых соглашений в 2021 году прогнозируются в размере 456,5 млн долларов США или 776,05 млн манатов
Энергетика
5 января 2021 г. 17:10
Назван объем бонусов по нефтегазовым соглашениям Азербайджана в этом году

Бонусные выплаты инвесторам в рамках подписания или исполнения нефтегазовых соглашений в 2021 году прогнозируются в размере 456,5 млн долларов США или 776,05 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в Заключении на проект бюджета Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) на 2021 год, подготовленном Счетной палатой.

Согласно информации, это на 9,7 млн манатов или 1,3% больше соответствующего показателя исполнения 2019 года и на 8,3 млн манатов или 1,1% больше прогнозных и ожидаемых показателей исполнения 2020 года.

Согласно обновленному соглашению о совместной разработке и долевом распределении добычи с АЧГ, в 2018-2025 гг. общая сумма платежей составит 3,6 млрд долларов, а четвертую часть суммы бонуса - 450 млн долларов США или 765 млн манатов предусматривается выплатить в первом месяце 2021 года.

Прогнозируется, что в рамках соглашения по месторождению "Шахдениз" в 2021 году бонусные выплаты составят 4,5 млн долларов США или 7,65 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu il neft-qaz sazişlərindən ARDNF-yə ödəniləcək bonusların həcmi açıqlanıb

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