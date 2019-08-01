ЕС обсудит с Россией и Украиной контракт на транзит газа на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года, это предложение будет обсуждаться на трехсторонних министерских переговорах, которые ЕК предложила провести 16 сентября.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

"Главной темой трехсторонних переговоров станет предложение Еврокомиссии подписать газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года", - сказал он.

Россия ранее озвучила позицию, что готова рассматривать лишь продление действующего контракта сроком на один год.

"Замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович на прошлой неделе направил в Москву и Киев письма с предложениями провести в Брюсселе 16 сентября трехсторонние министерские переговоры по условиям транзита и поставок газа через Украину с 1 января 2020 года. Официально дата еще не утверждена, но обе стороны уже заявили о принципиальном согласии провести переговоры", - сказал источник