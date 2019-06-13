Россия готова возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%

Россия может вновь начать поставки газа на Украину по цене на четверть ниже нынешней.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на брифинге по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марошем Шефчовичем.

"Мы готовы обеспечить поставки газа на Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. <...> "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он.

Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

"Мы договорились о том, что будем обсуждать дату очередной трехсторонней встречи - консультации Россия - Украина - Еврокомиссия во второй половине сентября, - сказал он. - Для того, чтобы дождаться итогов парламентских выборов в Украине, дождаться назначения правительства".