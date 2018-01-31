Назначен председатель Агентства по регулированию энергетических вопросов

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Самир Али Гусейн оглу Ахундов назначен председателем правления подведомственного министерству энергетики юридического лица публичного права - Агентства по регулированию энергетических вопросов.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал министр Пярвиз Шахбазов.

С.Ахундов окончил Азербайджанский технический университет в 1993 году. В 1993-1998 годах работал инженером в Научно-производственном объединении "Информатика" и в департаменте энергетики ОАО Simko. В 1998-2018 годах он возглавлял департамент по производству и передаче энергии представительства Siemens AG в Азербайджане, затем представительство австрийского Siemens AG в Азербайджане и филиал немецкого Siemens AG в Азербайджане. Он также являлся председателем Германо-азербайджанской бизнес-ассоциации и председателем правления Торгово-промышленной палаты Германия-Азербайджан. Самир Ахундов – доктор философии по энергетике.

Напомним, что Агентство по регулированию энергетических вопросов создано указом президента Азербайджанской Республики от 22 декабря 2017 года.