Назначен новый замдиректора Госагентства по возобновляемой энергетике

Назначен заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) при министерстве энергетики.

Назначен заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (ГААВИЭ) при министерстве энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Госагентство, согласно приказу министра от 9 декабря 2022 года на должность назначена Айгюн Зейналова.

До этого она руководила юридическим отделом ГААВИЭ, и на новой должности сменила Тебриза Аммаева.

Айгюн Зейналова родилась в Баку, с отличием окончила БГУ по специальности "международное право". Свою трудовую деятельность начала в 2012 году в суде Европейского союза в Люксембурге. Работала на ответственных должностях в Службе финансового контроля Азербайджана и других структурах.

Владеет английским, французским, турецким, русским, голландским языками.