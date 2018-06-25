Назначен новый вице-президент компании BP-Azerbaijan

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Руководитель программы по модернизации и трансформации BP в Азербайджане, Грузии и Турции Нармина Набиева с 18 июня этого года назначена вице-президентом компании по человеческим ресурсам.

Как сообщили Report в компании, в этой должности она присоединится к руководящей группе BP по Азербайджану, Грузии и Турции, а также станет членом региональной руководящей группы по человеческим ресурсам сегмента "upstream" BP.

"Н.Набиева приходит на новую должность с богатым опытом в области деловых связей и руководства. До этого она работала в отделе человеческих ресурсов BP по Азербайджану, Грузии и Турции, в партнерской деятельности BP с компанией Reliance в Индии и в группе талантов и обучения сегмента BP "upstream".

Она имеет степень бакалавра по государственному управлению и экономике Академии государственного управления и диплом по менеджменту Университета Роберта Гордона в Великобритании. Н.Набиева также является членом Специализированного института по управлению и развитию человеческими ресурсами", - отмечается в сообщении.