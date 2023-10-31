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Назначен новый вице-президент bp

Назначен новый вице-президент bp Эльяр Алиев назначен на должность вице-президента bp по правовым вопросам по Азербайджану, Грузии и Турции (АГТ).
Энергетика
31 октября 2023 г. 18:05
Назначен новый вице-президент bp

Эльяр Алиев назначен на должность вице-президента bp по правовым вопросам по Азербайджану, Грузии и Турции (АГТ).

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, он приступит к исполнению своих обязанностей с завтрашнего дня.

Э.Алиев будет членом руководящего состава по региону АГТ и возглавит региональный юридический департамент, расположенный в Азербайджане и Грузии.

На новом посту Алиев сменит вернувшегося в Великобританию Ивона Макалистера.

Эльяр Алиев - первый азербайджанский специалист, который будет возглавлять юридический отдел bp в Азербайджане.

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Версия на английском языке bp announces new appointment for vice-president position
Версия на азербайджанском языке BP-yə yeni vitse-prezident təyin olunub

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