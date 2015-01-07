Назначен новый руководитель TAP

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Новый руководитель компании TAP AG, реализующей проект TAP (Трансатлантический газопровод), Ян Брадшав 1 февраля приступит к исполнению своих обязанностей. Об этом Report сообщили в пресс-службе TAP.

Предыдущий руководитель проекта Кьетил Тунгланд (Kjetil Tungland) завершит 4,5-годичную деятельность в компании Statoil, являющейся основным участником проекта, и вернется в Норвегию: "Он начал свою деятельность в 2010 году и в июле 2013 года с успехом получил проект TAP".

Я.Брадшав с 2005 года работал на различных руководящих должностях в недавно присоединенной к TAP компании BG Group. До этого, он, будучи вице-президентом BG, смог с успехом получить мегапроект QCLNG в Австралии, в целом же, имеет 34-летний опыт работы в нефтегазовом секторе.

Новый руководитель TAP окончил инженерный факультет Даремского университета, получив степень бакалавра, и работал в офисах Shell в Малайзии, Голландии, Великобритании и Норвегии. В 2008 году он стал выпускником факультета управления Колумбийского университета.

Напомним, что BP, SOCAR и Statoil контролируют по 20% акций TAP, Fluxys- 19%, Enagas - 16% и Axpo - 5%.