Назначен новый глава SOCAR Türkiye

Эльчин Ибадов назначен генеральным директором SOCAR Türkiye.

Эльчин Ибадов назначен генеральным директором SOCAR Türkiye.

Как сообщает Report, до назначения Э.Ибадов занимал должность финансового директора (CFO) подразделения нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса компании.

После окончания университета Иллинойса в Чикаго в 2002 году Э.Ибадов начал свою трудовую деятельность в качестве специалиста-исследователя во Всемирном торговом центре в Чикаго.

Проработав 11 лет на различных ответственных должностях в компании PwC с 2003 года, с 2014 по 2019 год он работал финансовым директором и CFO нефтеперерабатывающего завода STAR (NEZ).

С ноября 2019 года занимал должность финансового директора в Petkim, а также в подразделении нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса, в которое входят STAR NEZ, Petkim, SOCAR Depolama и SOCAR Petrol Ticaret.

Прошел различные профессиональные образовательные и сертификационные программы в Гарвардской школе бизнеса.

Эльчин Ибадов является автором нескольких учебников по экономике, бухгалтерскому учету, финансам, международным стандартам финансовой отчетности и финансовому аудиту, постоянным членом международных финансовых и аудиторских организаций, таких как ACCA, ACFE и IIA.

В свою очередь, Заур Гахраманов, с 2016 года занимавший должность гендиректора SOCAR Türkiye, был назначен на должность советника президента SOCAR.