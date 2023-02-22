Назначен новый глава SOCAR Türkiye

Эльчин Ибадов назначен генеральным директором SOCAR Türkiye.
Как сообщает Report, до назначения Э.Ибадов занимал должность финансового директора (CFO) подразделения нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса компании.
После окончания университета Иллинойса в Чикаго в 2002 году Э.Ибадов начал свою трудовую деятельность в качестве специалиста-исследователя во Всемирном торговом центре в Чикаго.
Проработав 11 лет на различных ответственных должностях в компании PwC с 2003 года, с 2014 по 2019 год он работал финансовым директором и CFO нефтеперерабатывающего завода STAR (NEZ).
С ноября 2019 года занимал должность финансового директора в Petkim, а также в подразделении нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса, в которое входят STAR NEZ, Petkim, SOCAR Depolama и SOCAR Petrol Ticaret.
Прошел различные профессиональные образовательные и сертификационные программы в Гарвардской школе бизнеса.
Эльчин Ибадов является автором нескольких учебников по экономике, бухгалтерскому учету, финансам, международным стандартам финансовой отчетности и финансовому аудиту, постоянным членом международных финансовых и аудиторских организаций, таких как ACCA, ACFE и IIA.
В свою очередь, Заур Гахраманов, с 2016 года занимавший должность гендиректора SOCAR Türkiye, был назначен на должность советника президента SOCAR.