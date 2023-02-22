О нас

Назначен новый глава SOCAR Türkiye

Назначен новый глава SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов назначен генеральным директором SOCAR Türkiye.
Энергетика
22 февраля 2023 г. 09:48
Назначен новый глава SOCAR Türkiye

Эльчин Ибадов назначен генеральным директором SOCAR Türkiye.

Как сообщает Report, до назначения Э.Ибадов занимал должность финансового директора (CFO) подразделения нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса компании.

После окончания университета Иллинойса в Чикаго в 2002 году Э.Ибадов начал свою трудовую деятельность в качестве специалиста-исследователя во Всемирном торговом центре в Чикаго.

Проработав 11 лет на различных ответственных должностях в компании PwC с 2003 года, с 2014 по 2019 год он работал финансовым директором и CFO нефтеперерабатывающего завода STAR (NEZ).

С ноября 2019 года занимал должность финансового директора в Petkim, а также в подразделении нефтеперерабатывающего и нефтехимического бизнеса, в которое входят STAR NEZ, Petkim, SOCAR Depolama и SOCAR Petrol Ticaret.

Прошел различные профессиональные образовательные и сертификационные программы в Гарвардской школе бизнеса.

Эльчин Ибадов является автором нескольких учебников по экономике, бухгалтерскому учету, финансам, международным стандартам финансовой отчетности и финансовому аудиту, постоянным членом международных финансовых и аудиторских организаций, таких как ACCA, ACFE и IIA.

В свою очередь, Заур Гахраманов, с 2016 года занимавший должность гендиректора SOCAR Türkiye, был назначен на должность советника президента SOCAR.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке New general director appointed to Socar Türkiye
Версия на азербайджанском языке “SOCAR Türkiyə’’yə yeni baş direktor təyin edilib

Другие новости из категории

Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США
Стоимость нефти снизилась перед публикацией протокола ФРС США
22 февраля 2023 г. 09:19
Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа
Пакистан обсуждает закупку нефтепродуктов и СПГ у Азербайджана с отсрочкой платежа
21 февраля 2023 г. 19:04
В Пакистане может быть создан терминал для СПГ с участием SOCAR
В Пакистане может быть создан терминал для СПГ с участием SOCAR
21 февраля 2023 г. 18:44
Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США
Блинкен: В 2024 году Болгария сможет импортировать почти весь необходимый газ из Азербайджана и США
21 февраля 2023 г. 15:59
Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло на 22% в январе
Производство солнечной электроэнергии в Азербайджане выросло на 22% в январе
21 февраля 2023 г. 15:20
Азербайджан сократил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию в 13 раз
Азербайджан сократил экспорт нефти и нефтепродуктов в Грузию в 13 раз
21 февраля 2023 г. 13:56
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
В Азербайджане будут приняты госпрограммы по развитию электроэнергетики
21 февраля 2023 г. 13:36
Доходы Азербайджана от экспорта нефтяного газа в Грузию выросли на 8%
Доходы Азербайджана от экспорта нефтяного газа в Грузию выросли на 8%
21 февраля 2023 г. 13:33
В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии
В Азербайджане предусматривается создание независимого оператора по продаже электроэнергии
21 февраля 2023 г. 13:00
Азеришыг ведет строительство новой электросети в Масазыре
"Азеришыг" ведет строительство новой электросети в Масазыре
21 февраля 2023 г. 12:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi