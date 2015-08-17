​Назначен новый генеральный финансовый директор TAP

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Назначен новый генеральный финансовый директор проекта Трансадриатический трубопровод (TAP). Как сообщает Report со ссылкой на TAP AG, новый глава Гуннар Вальтер (Gunnar Walter) приступил к исполнению обязанностей с 1 августа.

Г.Вальтер начал деятельность в TAP в январе 2014 года в качестве главного финансового менеджера, а с июня 2015 года исполнял обязанности финансового директора.

Окончивший Берлинский Технический Университет со степенью доктора Г.Вальтер имеет 13-летний опыт работы в газовой сфере. Ранее он занимал должность главного финансового менеджера в проекте "Северный поток" (Nord Stream) и компании E.ON Ruhgras.

Напомним, что долевое участие BP, SOCAR и Statoil в проекте TAP составляет по 20%. Остальные доли распределены между бельгийской Fluxy (19%), испанской Enagas (16%) и шведской Axpo (5%).