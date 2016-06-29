​Назначен новый гендиректор совместного предприятия SOCAR

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Алп Тогай Курум назначен генеральным директором совместного предприятия SOCAR-KBR. Как сообщает Report со ссылкой на издание Fortune Turkey, А.Т.Курум работает в компании KBR около 10 лет.

Новый руководитель структуры отметил, что его целью является совместная с командой реализация еще более успешных проектов.

Ранее он являлся менеджером лондонского офиса KBR, ответственным за развитие бизнеса с Турцией и Каспийским регионом.

А.Т.Курум родился в 1978 году, окончил Университет Хаджеттепе и University of Findlay (США).

Отметим, что SOCAR-KBR LLC в марте 2016 года выбран подрядчиком в рамках проекта реконструкции и модернизации Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

Напомним, что SOCAR-KBR, головной офис которого находится в Хьюстоне США), - совместное предприятие, учрежденное Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и американской компанией KBR.