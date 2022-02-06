НАТО изучает возможность строительства газопровода

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

НАТО изучает возможность строительства газопровода, который бы соединил испанскую Каталонию с Францией и позволил бы снизить зависимость Центральной Европы от российского газа.

Как передает Report, об этом сообщила газета la Vanguardia со ссылкой на источники в правительстве королевства.

По ее информации, инициатива по созданию газопровода Midcat была заблокирована три года назад испанскими и французскими регулирующими органами, поскольку они посчитали, что его строительство не было бы рентабельным в контексте быстрой замены газа возобновляемыми источниками энергии. "Новое транспиренейское соединение для отправки в центр Европы алжирского газа и сжиженного газа, который смогли бы хранить и перерабатывать восемь заводов по регазификации, расположенные в Испании и Португалии", - уточняет издание.

По его сведениям, вопрос о возможном "перезапуске нового трансграничного соединения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы в настоящее время находится на рабочих столах стран НАТО". "Германия очень заинтересована в проекте", - заверила газета со ссылкой на те же источники, добавив, что высокая зависимость ФРГ от российского газа "теперь представляется одной из главных геостратегических слабостей Евросоюза".