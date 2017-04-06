Натик Алиев: Цена на нефть 60 долларов/баррель устраивает и потребителей и производителей - ЭКСКЛЮЗИВ

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Начиная с этого года на глобальных нефтяных рынках наблюдается относительная ценовая стабильность. Об этом Report заявил министр энергетики Азербайджана Натик Алиев.

"Можно сравнить с 2016 годом: на мировом рынке цена на нефть упала до 30 долларов. Мы чувствовали, что это нанесет большой урон экономике", - добавил он.

Министр полагает, что решения по уменьшению нефтедобычи как в странах ОПЕК, так и в странах вне ОПЕК было очень правильным шагом: "Уже прошло три месяца с начала года и чувствуется стабильность нефти на мировом рынке. Мы продолжим это. Как вам известно, создана мониторинговая группа, и эта группа анализирует как исполняется решение. Большие изменения в ценах на нефть никому не приносят пользы. Мы хотим, чтобы цена на нефть была стабильной. Цена на нефть 60 долларов/баррель устраивает и потребителей и производителей".

Н. Алиев отметил важность предвидения тенденций взлета и падения цен на нефть: "Это зависит от экономических факторов. В мае в Вене состоится встреча стран ОПЕК и не-ОПЕК. В зависимости от отчета мониторинговой группы там могут быть приняты новые решения. Могут прозвучать предложения, оставить добычу на имеющемся уровне или же принять дополнительные меры. Как страна, производящая нефть, мы заинтересованы, чтобы цена на нефть оставалась стабильной. Поэтому мы будем стараться, чтобы цена на нефть оставалась на таком уровне. Если останется, это пойдет на пользу Азербайджану".