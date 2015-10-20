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    ​Натиг Алиев: Задержка заработной платы связана со сборами

    Сборы зависят от Азеришыг

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Причины задержки заработной платы сотрудникам "Азерэнержи" связаны с задержанием сборов за использование электроэнергии. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Натиг Алиев.

    Он отметил, что сборы зависят от "Азеришыг".

    "Азеришыг" собирает с абонентов средства за использование электроэнергии и переводит их в "Азерэнержи", который, в свою очередь, выплачивает заработные платы сотрудникам и направляет их на другие нужды. Если выплаты за электроэнергию будут своевременными, таких проблем не возникнет", - заявил он. 

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